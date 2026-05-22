Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаєві торкнеться вартості послуг з управління побутовими відходами, і нові розцінки можуть почати діяти з 1 липня 2026 року, передає Politeka.

Відповідний проєкт рішення вже оприлюднили на офіційному сайті міської ради. Документ передадуть на розгляд виконавчого комітету, засідання якого заплановане на 10 червня.

Для комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» пропонують встановити оновлений тариф на захоронення відходів. Його розмір становитиме 308,42 гривні за тонну або 47,50 гривні за кубічний метр.

Окремо в документі прописані зміни щодо вартості вивезення різних типів сміття. Йдеться про побутові, великогабаритні та ремонтні відходи, для яких передбачено нові розрахункові ставки.

Зокрема, для «Миколаївкомунтранс» пропонують такі тарифи:

побутові відходи — 382,69 гривні за кубометр;

великогабаритне сміття — 612,32 гривні за кубометр;

ремонтні відходи — 612,32 гривні за кубометр.

Окремий блок розрахунків стосується КП «Обрій-ДКП». Для цього підприємства у проєкті рішення визначені інші тарифи:

змішані побутові відходи — 378,28 гривні за кубометр;

великогабаритні відходи — 1153,83 гривні за кубометр;

ремонтне сміття — 1170,64 гривні за кубометр.

Якщо виконавчий комітет підтримає документ, нові розцінки почнуть діяти з 1 липня 2026 року без додаткових затримок.

У разі ухвалення рішення це стане частиною ширшого процесу, який охоплює підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаєві.

Нагадаємо, раніше у місті вже переглядали вартість послуг для мешканців Корабельного району. З 1 травня поточного року там підвищили тарифи на вивезення побутових відходів для абонентів КП «Обрій-ДКП».

