Дефіцит продуктів в Одеській області може відчутно вплинути на цінники в магазинах і на ринках.

Дефіцит продуктів в Одеській області може посилитися вже цього літа через очікуване скорочення врожаю абрикосів і персиків в Україні, повідомляє видання Politeka.

Причиною стали весняні заморозки, які суттєво пошкодили плодові сади у низці регіонів.

За попередніми оцінками, втрати абрикосів цього сезону становитимуть від 40% до 60% порівняно із середніми показниками. Урожай персиків також зменшиться — орієнтовно на 30–50%.

Найбільше постраждали центральні та південні області, де дерева зацвіли раніше за інші. Саме в цей період лютневі та квітневі похолодання знищили значну частину квіткових бруньок.

Фахівці пояснюють: особливо вразливими виявилися ранньоквітучі кісточкові культури. Для абрикоса критичною є температура вже від мінус 1 до мінус 3 градусів у фазі цвітіння. За таких умов ушкоджується маточка, а майбутній плід не формується.

Додатковою проблемою стала холодна погода під час цвітіння. Коли температура опускається нижче 10–12 градусів, бджоли припиняють виліт, а отже, навіть неушкоджені квіти залишаються без запилення.

Експерти попереджають: у разі значного неврожаю імпорт не зможе повністю перекрити потреби внутрішнього ринку. Основними постачальниками можуть стати Туреччина, Греція, Іспанія та Молдова.

Саме тому дефіцит продуктів в Одеській області може відчутно вплинути на цінники в магазинах і на ринках. За помірного браку вартість фруктів може зрости на 20–30%, а за найгіршого сценарію — на 50–80%.

Вирішальним фактором залишається тривалість морозів. Короткочасне похолодання ще дає шанс зберегти частину зав'язі, тоді як затяжний холод практично не залишає можливостей для порятунку врожаю.

У таких умовах аграрії можуть застосовувати лише локальні методи захисту: задимлення, дрібнодисперсне зрошення або перемішування повітря. Однак ефективними вони залишаються лише за нетривалих заморозків.

Джерело

