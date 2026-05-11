Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області формується за рахунок поєднання державних програм і ініціатив місцевих жителів.

Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області залишається доступним як у приватному секторі, так і в місцях компактного проживання, повідомляє Politeka.

У регіоні пропонують різні формати розселення — від окремих кімнат у будинках до спеціально облаштованих шелтерів.

У Вільнянському районі, в селі Вільнокур’янівське, власник будинку пропонує кімнату для жінки, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Оселя розташована у спокійній місцевості, приблизно за 30 кілометрів від обласного центру. У будинку є інтернет, генератор, побутова техніка, пічне опалення. Зручності частково на подвір’ї. Від мешканки очікують допомогу з хатніми справами та дотримання порядку.

Паралельно в самому Запоріжжі працює система тимчасового розміщення переселенців. Станом на початок 2026 року в місті доступно понад тисячу вільних місць у різних закладах. Йдеться про модульні містечка, гуртожитки, комунальні та благодійні шелтери.

Для заселення необхідно звернутися до профільних служб, підготувати базові документи, зокрема паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи. Після цього укладається договір терміном на шість місяців із можливістю продовження.

Фахівці зазначають, що безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області формується за рахунок поєднання державних програм і ініціатив місцевих жителів. Такий підхід дозволяє оперативно реагувати на потреби людей та забезпечувати їх тимчасовим прихистком.

Водночас перед переїздом рекомендують уточнювати умови проживання, доступні зручності та перелік обов’язків, аби уникнути непорозумінь у подальшому.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі: що змінилося у виплатах.

Також Politeka повідомляла, З 'явилася життєво важлива гуманітарна допомога: яку підтримку обіцяють пенсіонерам в Запорізькій області

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: які негаразди постали перед жителями.