Доплати у Харківській області нараховуються непрацюючим військовим пенсіонерам, які забезпечують непрацездатних родичів, повідомляє Politeka.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області призначаються представникам від рядового до офіцерського складу, за винятком військовослужбовців строкової служби.

Кошти виплачують як додаток до пенсії за вислугу років або по інвалідності. Про це нагадали на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

Головна умова нарахування коштів полягає в тому, що громадянин має бути основним чи єдиним джерелом фінансової підтримки для своїх рідних.

Мова йде про утримання літніх батьків, людей з інвалідністю, непрацездатного чоловіка або дружини, а також інших родичів, які визначені чинним законодавством.

Розмір цієї надбавки розраховують відповідно до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей державний показник зафіксований на рівні 2595 гривень.

Сама виплата становить 50% від вказаної суми. Зараз колишні військовослужбовці можуть додатково отримувати приблизно 1297 гривень щомісяця за кожну таку особу.

Попри те, що доплати для пенсіонерів у Харківській області гарантовані профільним законом, представники Пенсійного фонду України не нараховують їх автоматично.

Для оформлення виплати громадянину необхідно самостійно подати письмову заяву та підтвердити своє право на кошти.

До Пенсійного фонду України потрібно надати особистий паспорт, ідентифікаційний код, а також офіційні документи про родинні зв’язки, серед яких свідоцтво про народження, шлюб або рішення суду.

Також знадобляться документи про факт утримання непрацездатного члена сім’ї, довідки про спільне проживання та папери, які засвідчують, що заявник зараз не працює і не проходить службу.

