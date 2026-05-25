Грошова допомога у Вінницькій області охоплює широкий перелік отримувачів включно з частиною пенсіонерів.

У Вінницькій області визначено розміри грошової допомоги до Дня Незалежності України, яку зможе отримати частина пенсіонерів та інших пільгових категорій, пише Politeka.net.

Фінансова підтримка охоплює широкий перелік отримувачів. Серед них — ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок бойових дій, колишні в’язні концтаборів, а також члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, включно з пенсіонерами з інвалідністю.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Розміри грошової допомоги у Вінницькій області на 2026 рік

Найбільшу суму — 3100 гривень — передбачено для осіб, які мають особливі заслуги перед державою.

Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів і гетто отримають:

I група — 3100 грн

II група — 2900 грн

III група — 2700 грн

По 1000 гривень встановлено для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, а також колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів, зокрема тих, хто народився в місцях примусового утримання.

По 650 гривень нарахують членам сімей загиблих або померлих ветеранів та захисників України, а також вдовам і вдівцям померлих учасників бойових дій чи осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони не вступили у новий шлюб.

Найменша виплата — 450 гривень — передбачена для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, примусово вивезених на роботи осіб, а також дітей партизанів і підпільників.

Механізм нарахування залишається незмінним і регулюється постановою Кабінету Міністрів №1396 від 27 грудня 2023 року.

Як правило, ветерани-пенсіонери та військовослужбовці отримують виплати автоматично через Пенсійний фонд або військові частини. Водночас громадяни, які не перебувають на службі та не є пенсіонерами, повинні самостійно звернутися із заявою до ПФУ для оформлення виплати.

