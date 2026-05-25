Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області готують у Кам’янському, де виконавчий комітет міськради планує переглянути тарифи на електротранспорт, повідомляє Politeka.

Ініціатори змін пояснюють рішення необхідністю підтримки стабільної роботи комунального підприємства «Транспорт» та забезпечення безпеки пасажирів.

У міській адміністрації зазначають, що головними причинами перегляду стали дорожча електроенергія, збільшення витрат на запасні частини, матеріали й підвищення мінімальної заробітної плати.

Згідно з проєктом рішення, вартість однієї поїздки у трамваях може зрости з 8 до 10 гривень. Питання планують розглянути на засіданні виконкому вже у травні.

У разі підтримки документа нові розцінки почнуть діяти з 1 червня 2026 року. Таким чином подорожчання проїзду в Дніпропетровській області торкнеться насамперед пасажирів міського електротранспорту Кам’янського.

Раніше місцева влада вже переглядала тарифи на приватних автобусних маршрутах. Тепер аналогічні зміни готують і для комунального сектору перевезень.

Фахівці транспортної галузі зазначають, що фінансове навантаження на перевізників продовжує зростати через економічну ситуацію та збільшення вартості ресурсів.

Подорожчання проїзду також торкнулося й самого обласного центру.

Підвищені розцінки почали діяти в усіх автобусах міських напрямків. Для пасажирів це означає додаткові три гривні до кожної поїздки, незалежно від довжини маршруту.

Основним чинником перегляду тарифів стало подорожчання пального. За даними учасників ринку, у квітні 2026 року витрати на паливні ресурси зросли більш ніж наполовину, що суттєво вплинуло на економіку перевезень.

Джерелo: D1

