Мешканцям області уважно стежити за оновленими графіками відключення світла у Чернігівській області на 26 травня.

Мешканцям області уважно стежити за оновленими графіками відключення світла у Чернігівській області на 26 травня та заздалегідь враховувати можливі перебої електропостачання під час планування щоденних справ, тому тримайте павербанки напоготові та зарядіть пристрої перед обмеженням.

Інформацію про обмеження надали у «Чернігівобленерго». З 08:00–19:00 години в місті Мена не буде електрики, проте лише за окремими адресами:

Волі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а

Героїв України 107, 114, 118, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 136а, 136б, 136в, 136г, 137, 138, 139, 140, 142, 142а, 143, 144, 145, 146, 200, 202, 206, 208

Гуринівська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44

Зарічна 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 39а, 41, 41а, 42, 42а, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 64, 70, 70а

Лісова 3, 5, 7, 9, 11, 13

Терентія Кореня 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а.

В місті Остер не буде електрики через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі. Електрика зникне з 09:00–18:00 години на таких вулицях:

Б. Хмельницького

Квітнева 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 27, 27А, 31

Незалежності 31

Свободи 2, 2А

Соломії Крушельницької 1А, 2, 3, 12, 12Б

Татарівська 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11

пров. Мономаха 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 10

Також через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі не буде світла в селі Кошани. Знеструмлення будуть тривати з 09:00–18:30 години на адресах:

Лесі Українки 33, 35, 37, 41, 45, 47

26.05.2026 року з 09:00–21:00 години не буде електрики в місті Остер. Світло будуть вимикати через планові роботи в електромережах. Знеструмлять такі вулиці:

Б. Хмельницького 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 48А

Олега Васюка 5, 6, 28

Шевченка 45, 45А, 64, 66, 68.

