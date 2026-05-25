Графіки відключення світла у Запоріжжі за десятками адрес через планові роботи, що заплановані на 26 травня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 26 травня будуть тривати через профілактичні роботи в електромережах. Такі технічні заходи проводяться для підтримання стабільної роботи енергосистеми, оновлення окремих ділянок мережі та підвищення надійності електропостачання в місті. Зокрема, енергетики виконуватимуть перевірку обладнання, заміну зношених елементів інфраструктури та комплекс робіт.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго». 26.05.2026 року з 08:00–17:00 години будуть вимикати електрику за окремими адресами. Зокрема світло зникне на вулицях:

  • Авраменка — 1, 1 (п.1-3), 1а (п.4-6), 3, 5 (п.1-3), 5а (п.1-3), 5б, 7 (п.1,2), 7 (п.3-5), 9 (п.1,2), 9 (п.3,4), 11, 13, 15, 17, 19А
  • Бочарова — 10а, 10б, 12б
  • Пархоменка — 20а, 20б, 22, 24, 24а, 24б, 24в
  • Полякова — 1, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 25
  • Чарівна — 159, 159А, 161, 161а, 163, 163а

Також електрику вимикатимуть з 09:00–17:00 години в Запоріжжі. Додаткові графіки відключення світла триватимуть за десятками адресами:

  • Автоклубна (Виборзька) — 33, 56
  • Архипа Куїнджі (Сурікова) — 14–36, 37–43
  • Бориса Грінченка — 68–84, 73–87
  • Бориса Грінченка (Крижановського) — 68–84, 73–87
  • Гданська (Сибірська) — 1–9, 13–19, 25, 2–18
  • Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122
  • Герхарда Ремпеля (Дибенка) — 33–53, 57
  • Голди Меїр (Сусаніна) — 1–27а, 2–30, 31–45, 32–60, 37а, 62–76
  • Дітріха Тіссена (Ліхачова) — 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32
  • Зачиняєва — 75–77, 81–83
  • Карпатська (Анапська) — 30–32, 36, 36а
  • Кочубея — 47–65, 60–74
  • Лівобережна (Єнісейська) — 1, 2, 3, 4
  • Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в
  • Нечипора Дейкуна (Чичеріна) — 1–17, 4–18
  • Семеренка — 31–57, 32–58, 59–63, 60–76
  • Сковороди — 1–11, 2–36, 38, 40
  • Соняшникова (Миколи Руднєва) — 24, 28, 30–32, 33, 34–42, 35–41
  • Тараса Бульби — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а
  • Фанатська (Добролюбова) — 15
  • Яворницького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
  • пр. Соборний — 226
  • пров. Березневий (Мартовский) — 1–11, 2–10
  • пров. Вовчий (Ржевського) — 5–21, 2–8
  • пров. Дніпрорудний — 6, 8, 10, 12
  • пров. Спасівський — 19–35, 22
  • пров. Спасівський (Писарева) — 19–35, 22.

