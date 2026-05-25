Подорожчання проїзду у Львові пов’язане зі стрімким ростом витрат перевізників.

Подорожчання проїзду у Львові офіційно стартувало з 16 травня після затвердження нових тарифів для всього громадського транспорту, передає Politeka.

Найвищу суму встановили для оплати готівкою — одна поїздка коштуватиме 30 гривень. Для пасажирів, які користуються електронними сервісами, ціни будуть нижчими.

Під час розрахунку через додаток або картку «ЛеоКарт» вартість становитиме 23 гривні. Якщо оплачувати банківською карткою чи телефоном із NFC, сума зросте до 26 гривень.

Таку інформацію повідомили у Львівській міській раді.

Окремо змінили розцінки для студентів. Власники студентської «ЛеоКарт» платитимуть 11,5 гривні замість попередніх 8,5.

У місті також переглянули ціни на абонементи. Студентський проїзний на всі види транспорту тепер коштує 575 гривень, тоді як раніше його продавали за 450. Загальний абонемент подорожчав із 900 до 1150 гривень.

Зміни торкнулися й штрафів. За безквиткову поїздку тепер доведеться сплатити 520 гривень замість 400.

Нові тарифи діятимуть і для перевезення багажу. При безготівковій оплаті сума становитиме 23 гривні, а при розрахунку готівкою — 30.

У мерії пояснюють, що подорожчання проїзду у Львові пов’язане зі стрімким ростом витрат перевізників. За даними міської ради, під час попереднього перегляду тарифів дизельне пальне коштувало приблизно 48 гривень за літр, а зараз ціна перевищує 90 гривень.

Посадовці також уточнили, що квитки, придбані до оновлення тарифів, залишаться чинними й після введення нових розцінок.

Міські перевізники зазначають, що надалі ситуація з тарифами залежатиме від вартості пального, витрат на обслуговування транспорту та загальної економічної ситуації в країні.

