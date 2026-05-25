Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 26 травня будуть тривати через планові та профілактичні роботи.

Українцям показали планові графіки відключення світла, які будуть діяти у Дніпропетровській області на 26 травня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 26 травня будуть тривати через планові та профілактичні роботи. Йдеться про заздалегідь заплановані технічні заходи, які є частиною системного обслуговування електромереж регіону. У межах робіт фахівці здійснюватимуть перевірку технічного стану обладнання, його поточне обслуговування, а також оновлення окремих елементів мережевої інфраструктури, що потребують модернізації.

Електрика зникне з 07:30–19:00 години в місті Жовті Води. Світло вимикатимуть за такими адресами:

Григорія Сковороди: 3, 9–23 (непарні), 27–35 (непарні), 41, 43, 45, 45А, 47–61 (непарні), 66–110 (парні)

З 8 до 18 години не буде електрики в селі Златопіль. Електрику вимикатимуть через планові роботи. Знеструмленими лишатимуться будинки, що розташовані за адресами:

Козацька: 1, 3, 18, 20, 22, 23, 25, 25А, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 76

З 08:00–15:00 години додаткові знеструмлення охоплять населений пункт Новопілля. Обмеження триватимуть в будинках, що знаходяться за такими адресами:

Теплична: 5А, 5Б, 13, 15

Шкільна: 1Б

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 26 травня триватимуть з 8 до 18 години в селі Новомайське. Обмеження вводяться лишк за окремими адресами:

Виноградна: 1, 1А, 3, 5–7, 9–16, 18–28, 31–33, 35–38, 40, 41, 43–53, 55, 56, 60–63, 66, 69

Вишнева: 1–6, 6А

Восточна: 8А, 14, 18, 19, 24–26, 28–31, 35, 56, 57, 59, 61, 65, 66, 70, 71

Миколи Кобця: 1, 1А, 2, 2А, 3, 3/10, 3/11

Східна: 1А, 5, 23, 58, 69, 74.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: яка нова проблема виникла на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто і за яких умов може втратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як було змінено ціни в магазинах.