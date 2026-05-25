У Вінницькій області на 26 травня діятимуть планові графіки відключення світла, які в окремих населених пунктах триватимуть багато годин поспіль, повідомляє Politeka.net.

Згідно з повідомленням енергетиків, графіки відключення світла у Вінницькій області на 26 травня охоплять окремі адреси в різних громадах регіону. Енергетики виконуватимуть обслуговування обладнання, перевірку стану електромереж, оновлення окремих ділянок інфраструктури та заміну елементів, які потребують ремонту або модернізації.

На сайті «Вінницяобленерго» попередили, що з 9 до 17 години буде відсутнє світло в селі Борисівка. Електрика зникне за такими адресами:

1-й пров. Валентина Корсуна 3

Валентина Корсуна 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 65Б, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130

Лісова 1, 2, 3, 5, 7

Набережна 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 41, 41А, 45

Садова 1, 1А, 2, 2А, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30А, 31, 32, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 51, 53

Симиренка 2, 4, 7, 20, 32, 40, 52

Тараса Шевченка 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65А, 66, 67, 69, 71, 73, 73А, 75, 76, 80, 82, 86, 90

пров. Миколи Біляшівського 4

пров. Трипільський 1, 3, 4, 9

З 09:00 до 17:00 години відключатимуть електроенергію. Такі обмеження будуть діяти у населеному пункті Іллінці. Знеструмлять вулиці:

Берегова 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 34, 36, 37, 38, 58, 62

Бойка 1

Бузкова 39, 63, 67А, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102А, 103, 104, 105, 106, 108

Варварівська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 62, 64

Вінницька 22, 29

Ентузіастів 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25

Зарічна 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33А, 34, 36, 39, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 49, 51, 54

Зодчих 1

Л. Ратушної 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 35, 37, 37А

Незалежності 114

Нова 2, 15, 21, 28

Олексія Великого 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 53, 55

Павлівська 2, 42, 54, 59, 60, 63, 65, 70, 74, 75, 76, 80, 98, 102

Сагайдачного 1, 32

Слав'янська 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38А, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 72, 74

Слов'янська 7А, 55, 68, 70

Соборна 1, 6, 40А, 41, 42А, 47, 70, 80, 82, 82/1, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97А, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131А, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 165А, 169

Цегельна 6, 8

Чорновола В'ячеслава 29, 31

пров. Антона Барткова 1

пров. Барбари Сангушко 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13

пров. Береговий 19, 21, 44, 52, 54, 60

пров. Лялі Ратушної 2, 8

пров. Слов'янська 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 17

пров. Чорновола 1.

