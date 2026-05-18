Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області залишається доступним завдяки ініціативам місцевих жителів та онлайн-платформам, які допомагають переселенцям швидше знаходити тимчасові варіанти розміщення, повідомляє Politeka.

Актуальні оголошення зосереджені на сервісі «Допомагай», де власники регулярно оновлюють інформацію про наявні помешкання. Формати різняться — від окремих будинків у селах до кімнат у міських квартирах.

У П’ятихатках пропонують приватну оселю в сільській місцевості для чоловіка. Є електропостачання, пічне опалення, а санітарні зручності винесені на подвір’я. Проживання без оплати, натомість очікується допомога по господарству.

У Дніпрі доступна кімната в багатоповерхівці для жінки з дитиною. Побутові умови базові, витрати на комунальні послуги не передбачені. Важливими умовами залишаються порядок і взаємна повага між мешканцями.

Ще один варіант розміщення пропонують у Павлоградському районі. Там шукають жінку старшого віку для проживання в сільському будинку з участю у щоденних побутових справах. Локація віддалена від міської інфраструктури, що забезпечує спокійні умови.

Фахівці зазначають, що безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області формується переважно завдяки приватним ініціативам, які дають змогу оперативно реагувати на потреби переселенців і розширювати перелік доступних варіантів.

Перед заселенням радять уважно уточнювати умови проживання, обов’язки та деталі домовленостей безпосередньо з власниками, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому. Кількість пропозицій змінюється, тому актуальність даних варто перевіряти заздалегідь.

