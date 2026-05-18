Нова система оплати за проїзд у Рівному запрацює у повному обсязі після завершення тривалого тестового періоду, повідомляє Politeka.

Процес модернізації міських перевезень розпочався ще у лютому 2025 року, коли перші пристрої для реєстрації поїздок з’явилися в комунальних автобусах.

Пізніше обладнання почали встановлювати і в тролейбусах, залучаючи до цього процесу як комунальних, так і приватних перевізників.

За словами заступника міського голови Євгенія Іванішина, інвестором проекту виступила компанія EasyPay, яка перемогла у відповідному конкурсі.

Фірма взяла на себе витрати з придбання, встановлення та обслуговування валідаторів. Крім того, транспорт обладнали камерами відеоспостереження: по одній встановили в автобусах та по дві у кожному тролейбусі.

Тривалий час нова система оплати за проїзд у Рівному функціонувала в режимі навчання, щоб жителі обласного центру та сусідніх громад могли звикнути до використання транспортних карток або банківських застосунків.

З жовтня минулого року місто офіційно почало переходити на безготівкові розрахунки. Важливим етапом стала видача карток для пільговиків.

Починаючи з травня минулого року, понад 50 000 осіб отримали такі документи.

Для того, щоб нова система оплати за проїзд у Рівному охопила весь ринок, приватним перевізникам, які долучилися до програми до 31 грудня 2025 року, валідатори надали безкоштовно.

Штраф за поїздку без квитка становить 20-кратну суму від його вартості. Окрім цього, до перевірок залучатимуть поліцію, яка зможе оформляти адміністративні стягнення безпосередньо на місці.

