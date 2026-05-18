Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі стали доступнішими завдяки діяльності гуманітарного волонтерського центру "Гостинна хата", повідомляє Politeka.

Організація постійно проводить видачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів в Одесі та інших необхідних речей для тих, хто був змушений покинути власні домівки через активні бойові дії.

Одним із прикладів є стала нещодавня видача наггетсів, яка відбулася 20.04.2026 року. Тоді захід розпочався о 12:00 за адресою м. Одеса, вул. Водопровідна, 13.

Варто зауважити, що така допомога була доступна для всіх переселенців незалежно від того, чи отримували вони раніше основні продовольчі набори.

Наразі у центрі встановлені чіткі правила, які регулюють порядок надання підтримки. Зокрема, встановлено ліміт на видачу продовольства, який складає лише 50 наборів на добу.

Це зумовлено обмеженими ресурсами організації та необхідністю забезпечити найбільш вразливі групи населення. Пріоритет у черзі завжди надається людям, які нещодавно прибули до міста.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі для новоприбулих осіб видаються щомісяця протягом перших трьох місяців після дати реєстрації довідки про взяття на облік.

Для інших категорій громадян встановлено графік отримання допомоги один раз на два місяці.

Сюди відносяться матері, які самостійно виховують дітей, за умови надання відповідного документального підтвердження свого статусу.

Також на підтримку можуть розраховувати родини, де є вагітні жінки. Окрему увагу волонтери приділяють літнім людям.

