Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області у Вознесенську винесено на громадське обговорення після оприлюднення проєкту щодо зміни вартості вивезення та захоронення побутових відходів, повідомляє Politeka.

Місцева влада зазначає, що документ уже підготовлено та представлено для погодження. Запуск оновлених нарахувань попередньо запланований на 1 червня 2026 року, однак остаточна дата залежатиме від проходження всіх регуляторних етапів.

Комунальне підприємство, відповідальне за санітарне очищення міста, пояснює необхідність коригування суттєвим зростанням витрат. Серед ключових чинників називають подорожчання пального, електроенергії, обслуговування спецтехніки, а також збільшення мінімальної заробітної плати й податкового навантаження.

За розрахунками підприємства, загальне коригування може сягнути близько 55%. У комунальній сфері наголошують, що чинна фінансова модель уже не покриває реальних витрат, через що діяльність частково здійснюється зі збитками.

Для мешканців громади попередньо визначено щомісячні нарахування у діапазоні від 88,25 до 111,50 грн з однієї особи. Для бюджетних установ передбачено тариф 410,54 грн за кубометр, тоді як для інших категорій споживачів — 522,57 грн. Окремо послуга захоронення відходів може становити 80,70 грн.

Міська рада нагадує, що громадяни можуть долучитися до обговорення та надати свої пропозиції протягом семи календарних днів. Усі зауваження розглядатимуться перед ухваленням остаточного рішення.

Експерти відзначають, що Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області відображає загальноукраїнську тенденцію у сфері житлово-комунального господарства, де підприємства змушені переглядати розрахунки через зростання собівартості послуг.

Фінальне рішення щодо нових тарифів ухвалять після завершення процедури погодження та аналізу всіх поданих зауважень і пропозицій від мешканців громади.

