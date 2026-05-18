Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачають додаткові нарахування для тих, хто має достатній страховий стаж.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть сягати понад 500 гривень щомісяця за виконання певних умов, пов’язаних із тривалістю трудового стажу, повідомляє Politeka.

Як інформують у ПФУ, йдеться про доплату для пенсіонерів у Дніпропетровській області за так звані понаднормові роки роботи.

Таке право виникає у тих громадян, чий страховий стаж перевищує мінімальні вимоги для виходу на пенсію. У 2026 році ці показники становлять 33 роки для виходу у 60 років, 23 роки у 63 роки та 15 років у 65 років.

Водночас, важливим є і момент призначення пенсії. Якщо її було оформлено до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Якщо ж пенсію призначили пізніше, тоді межа становить 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Саме з цих значень і розраховується надбавка.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області визначаються за уніфікованим принципом. За кожен додатковий рік понад встановлену норму до основної пенсії додається 1%.

Водночас діє обмеження, адже така виплата не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 2026 рік прожитковий мінімум становить 2 595 гривень, тому максимальна надбавка за один додатковий рік дорівнює 25,95 гривень.

Відповідно, якщо людина має 20 років понаднормового стажу, щомісячна надбавка перевищує 500 гривень.

Також діють додаткові виплати за особливі заслуги перед державою, а ще передбачені надбавки для людей, які потребують постійного стороннього догляду.

