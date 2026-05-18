З'явилися детальні графіки відключення світла у Кіровоградській області на 19 травня.

Графіки відключення світла будуть тривати багато годин поспіль у Кіровоградській області на 19 травня, повідомляє видання Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».

З'явилися детальні графіки відключення світла у Кіровоградській області на 19 травня, щоб мешканці регіону могли завчасно ознайомитися з актуальним розкладом і врахувати можливі обмеження у повсякденному житті.

З 09:00–16:00 години через плановий ремонт у населеному пункті Олександрівка не буде світла за такими адресами:

Б.Хмельницького: 1, 3–26, 28–32, 34–62, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53–62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 74, 76, 78, 80, 82, 86

Євгена Маланюка: 15–17

Молодіжна: 3, 30, 32, 563

Олега Антонова: 1Б

Олександра Назаренка: 1, 1А, 2А, 3–4, 4А, 5–13, 15–17, 18А, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Олександра Назаренка пров.: 1, 3

Партизанів України: 1А, 2–23, 23А, 24–46, 45–46

Героїв Крут: 1А, 1Г, 2, 3А, 4–38, 40–55, 57, 59–61

Героїв Крут пров.: 1, 1Б, 1В, 2

Юрія Кулинича: 37, 39А

З 09:00–17:00 години через капітальний ремонт вимикатимуть електрику в селі Гутницька, проте тільки в будинках, що розташовані за такими адресами:

Партизанів України: 5–6, 9, 13

Центральна: 9, 11

З 09:00–17:00 години в населеному пункті Любомирка буде відсутня електрика. Обмеження охоплять десятки будинків, проте лише на вулицях:

Центральна: 1–2, 3–4, 4, 6–7, 8, 15

Шевченка: 1, 4–6, 8, 10, 12–13, 16, 31, 34, 37–38, 40–42, 44, 46–47, 50–53, 55–56, 58, 60, 62–63, 66

Лісова: 1–2, 4, 6, 8–11, 13, 15–18, 22, 25–27, 29–30, 32, 34, 40–43, 46–48, 50, 53–54, 58, 64, 66, 68, 70, 74–75, 77–78, 81, 84, 86, 88

Тясминська: 2, 5–6, 17, 21, 25, 27, 34, 42, 56, 74, 76

Шкільна: 1, 5–6, 9, 11, 13, 16, 18–20, 22–23, 26, 32–33, 37, 40–42, 45, 47, 50, 52–56, 58.

З 09:00–18:00 години в населеному пункті Кримки вводяться довгі знеструмлення. Знеструмлять будинки, що розташовані за такими адресами:

Лісова: 4, 6, 9, 12, 14

Степова: 1–4, 9, 19, 21

Шкільна: 1–2, 4–5.

