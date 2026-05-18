Дефіцит продуктів в Харківській області може посилитися на тлі проблем у молочній галузі, де виробники вже попереджають про можливе скорочення обсягів продукції та подальше зростання цін, повідомляє Politeka.

Про ризики для ринку заявили в «Асоціації виробників молока України». У галузі пояснюють, що на ситуацію впливають одразу кілька факторів — наслідки бойових дій, подорожчання пального та збільшення витрат на корми для худоби.

Через це собівартість виробництва продовжує зростати, тоді як закупівельні ціни на сире молоко залишаються нестабільними. У результаті частина підприємств скорочує виробництво, що створює додатковий тиск на ринок.

Фахівці прогнозують, що восени молочна продукція може подорожчати на 15–25% залежно від категорії товару. Найбільш відчутні зміни очікуються у сегменті масла, сирів та кисломолочних виробів.

Водночас експерти наголошують, що мова насамперед іде про нестачу сирого молока, а не про повне зникнення готової продукції з полиць магазинів. Значна частина української сировини нині використовується для виробництва товарів на експорт.

На цьому тлі дефіцит продуктів в Харківській області дедалі частіше пов’язують із загальними проблемами аграрного сектору та зростанням виробничих витрат у харчовій промисловості.

Представники ринку зазначають, що у разі скорочення експорту внутрішній попит вдасться забезпечити, однак ціни для споживачів усе одно можуть зрости вже найближчими місяцями.

Експерти також радять споживачам стежити за змінами на ринку, оскільки ситуація з постачанням молочної продукції може змінюватися залежно від врожайності кормових культур та вартості енергоносіїв.

