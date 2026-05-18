Подорожчання проїзду у Волинській області запровадили у Ковелі, де з 1 травня почали діяти оновлені тарифи на міські автобусні перевезення, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Нові розцінки стосуються всіх категорій пасажирів, окрім окремо визначених пільгових груп.

Для дорослих мешканців і студентів закладів вищої та професійної освіти вартість однієї поїздки встановлена на рівні 15 гривень. Учні шкіл платять 10 гривень за квиток.

У міській владі пояснюють перегляд тарифної політики економічними факторами. Серед ключових причин — подорожчання пального, зростання витрат на ремонт транспорту, закупівлю запчастин та обслуговування автобусного парку.

Додатково вплинули зміни у сфері оплати праці, зокрема підвищення мінімальної зарплати, що збільшило навантаження на перевізників. У підприємствах зазначають, що утримувати маршрути за попередніми цінами стало складніше.

Подорожчання проїзду у Волинській області стало першим переглядом вартості перевезень у Ковелі за майже чотирирічний період. Попередні тарифи діяли з липня 2022 року без змін.

У міськраді підкреслюють, що оновлення розцінок має забезпечити стабільну роботу громадського транспорту, зберегти регулярність рейсів і запобігти можливому скороченню маршрутної мережі.

Крім того, на Волині ціни піднялися й на комунальні послуги.

За оновленими розрахунками, один кубометр води коштує 30,97 гривні, каналізаційна послуга — 20,99 гривні. Середній щомісячний платіж на одного споживача з урахуванням ПДВ тепер складає 280,58 гривні, що на 21% перевищує попередній рівень.

