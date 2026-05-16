Подорожчання проїзду в Кіровоградській області стало компромісом між потребами перевізників і можливостями населення.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області у Новоукраїнці впроваджують у два етапи після рішення виконавчого комітету про оновлення тарифів на автобусних маршрутах, повідомляє Politeka.

Перегляд вартості обговорювали разом із перевізниками, депутатами та жителями громади. Після консультацій влада погодила поступове збільшення ціни, щоб уникнути різкого навантаження для пасажирів.

Із 11 травня одна поїздка коштуватиме 30 гривень. Уже з 1 червня тариф піднімуть до 35 грн. До змін мешканці сплачували 25 гривень.

Представники транспортної сфери спочатку пропонували встановити ціну на рівні 40 грн. Таку ініціативу пояснювали збільшенням витрат на пальне, ремонт автобусів, технічне обслуговування та закупівлю запчастин.

Під час громадських обговорень частина містян виступала проти коригування розцінок. Інші жителі підтримали поступовий формат, вважаючи його менш відчутним для сімейного бюджету.

У міській адміністрації зазначають, що Подорожчання проїзду в Кіровоградській області стало компромісом між потребами перевізників і можливостями населення. Саме тому оновлення тарифів вирішили проводити поетапно.

Окремо підтвердили збереження пільгового проїзду для учасників бойових дій та родин загиблих військових. Компенсацію перевізникам і надалі фінансуватимуть із місцевого бюджету.

Посадовці також допускають новий перегляд вартості у майбутньому, якщо витрати транспортних підприємств продовжать зростати.

Остаточна ситуація з тарифами залежатиме від цін на пальне та економічних показників перевізників у найближчі місяці.

