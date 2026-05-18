Подорожчання овочів у Харківській області фіксують аналітики ринку станом на травень 2026 року, і найбільш помітні зміни торкнулися базових позицій щоденного споживання, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Найбільше коливання зафіксовано у сегменті білокачанної капусти. Середній рівень досяг 21,93 грн за кілограм. У торгових мережах показники різняться від 14,89 до 31 грн. Порівняно з квітнем, коли середнє значення було 10,57 грн, приріст становив 11,83 грн, а динаміка протягом періоду демонструвала поступове підвищення без різких провалів.

Часник також показує стабільний рух угору. Поточний середній рівень становить 155,17 грн за кілограм. У магазинах діапазон варіюється від 144 до 172,50 грн. За місяць додалося 3,73 грн, що вказує на повільне, але стале зростання без різких змін у щоденних показниках.

Морква стала найбільш чутливою позицією у цьому періоді. Середня вартість піднялася до 35,30 грн за кілограм. У роздрібі фіксуються значення від 25,90 до 45 грн. У порівнянні з квітнем, коли середній рівень був 13,89 грн, приріст склав 22,73 грн, що є найвищим показником серед розглянутих категорій.

Фахівці зазначають, що Подорожчання овочів у Харківській області пов’язане із сезонними факторами, змінами логістики та нерівномірністю постачання на внутрішньому ринку.

Додатково впливає різниця між торговими мережами, де однакові товари можуть мати суттєво різні цінові рівні залежно від постачальників і націнок.

У підсумку ринок демонструє загальне зростання вартості, при цьому найбільш стрімкі зміни зафіксовані у сегменті моркви, тоді як інші позиції рухаються більш поступово.

