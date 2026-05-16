Подорожчання проїзду у Львівській області зафіксоване у Дрогобичі після рішення виконавчого комітету міської ради, який затвердив оновлену тарифну модель для міського громадського транспорту, повідомляє Politeka.

З 29 квітня в місті почала діяти диференційована система оплати, де кінцева сума залежить від способу розрахунку. Мінімальний рівень встановили для користувачів «Картки жителя Дрогобицької громади» та мобільного застосунку — 25 гривень за одну поїздку.

Оплата банківською карткою коштує 28 гривень. Найвищий показник передбачено для розрахунку готівкою у водія — 30 гривень.

У міській раді пояснюють, що перегляд вартості став наслідком економічного тиску на перевізників. Серед ключових факторів — здорожчання пального, а також підвищення мінімальної заробітної плати, що напряму впливає на собівартість рейсів.

Додатково підприємства вказують на зростання витрат на технічне обслуговування та оновлення автопарку. За їхніми оцінками, утримання маршрутної мережі без корекції цін стало б складним.

Соціальні гарантії при цьому збережені: пільгові категорії продовжують користуватися безкоштовним проїздом, який компенсується з бюджету громади. Також у місті розглядають встановлення камер відеоспостереження в салонах автобусів для підвищення безпеки пасажирів.

У підсумку Подорожчання проїзду у Львівській області супроводжується не лише зміною тарифної політики, а й поступовим оновленням підходів до організації перевезень у Дрогобичі.

У міськраді додають, що подальша цінова динаміка залежатиме від економічної ситуації, вартості енергоносіїв і витрат перевізників.

