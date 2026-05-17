Вводяться графіки відключення світла на окремих вулицях Запоріжжя на тиждень з 18 до 24 травня.

Додаткові графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 18 до 24 травня охоплять десятки адрес, повідомляє видання Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Тимчасові графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 18 до 24 травня пов’язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на електромережах, які необхідні для стабілізації та підвищення надійності енергопостачання в регіоні.

18.05.2026 року з 08:00 до 18:00 години через плановий ремонт електрообладнання зникне електрика в Запоріжжі за такими адресами:

Автозаводська: 10 (п.1-4), 10 (п.5-7), 11, 12, 12 (9 пов), 4, 4 (п. 1-3) (9 пов), 4 (п. 4-6) (9 пов), 6, 6 (9 пов), 6а, 8, 8б, 1, 11А, 7

Водограйна (Гаврилова): 1, 1 (9 пов), 3, 3 блокА, 3 блокБ, 5 (п.1,2) (9 пов), 5 (п.3-6), 5а

Володимира Українця (Новокузнецька): 1 (9 пов), 1-3, 3 (9 пов), 5 (9 пов), 1, 15 а (9 пов), 15 б (9 пов), 15а, 15б, 1б, 5а, 5б, 5в, 5г, 7

Героїв Національної гвардії України (40 річчя Перемоги): 11 (9 пов), 11а, 11б, 13 (10 пов), 15 (9 пов), 15а, 17 (9 пов), 19,21 (9 пов), 2, 21, 23,25 (9 пов), 25 а (9 пов), 27, 31, 37 (9 пов), 39 (9 пов), 39 (9-этаж), 41,43 (9 пов), 41а, 47,49 (9 пов), 49, 9 (9 пов), 9а, 6

Домаха (Чубанова): 2, 3д, 3ж

пл. Привокзальна (Луначарського): 17, 21.

19.05.2026 року з 09:00 до 17:00 години вводять додаткові графіки відключень електрики. Обмеження будуть тривати на наступних вулицях:

29-а вулиця: 1, 7, 15, 21, 21а, 21б, 21в, 29, 31

Аваліані: 1, 2

Автоклубна (Виборзька): 33, 56

Акацієва (Титова): 1, 2, 3–29, 2–28

Анашкіна: 153, 161-171

Арктична: 1-17, 2-18

Архипа Куїнджі (Сурікова): 14–36

Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева): 1–23, 1, 2, 6

Бориса Грінченка: 68-84, 73-87

Бориса Грінченка (Крижановського): 68–84, 73–87

Гданська (Сибірська): 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героїв 37-го батальйону (Шушенська): 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87

Голди Меїр (Сусаніна): 62–76

20.05.2026 року з 08:00 до 20:00 години буде відсутня електрика. На 12 годин поспіль зникатиме світло за адресами:

Скельна: 5, 18, 28А, 54, 55, 58, 58Б, 58В, 58Г, 60, 60А, 61, 62, 62А, 42, 65, 65А, 66, 67, 67А, 67Б, 67В, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 72А, 72Б, 73, 73А, 74, 74Б, 74Г, 74Е, 75Б, 75В, 75Д, 76А, 76Б, 256Б

21.05.2026 року з 08:00 до 18:00 години буде відсутня електрика. Знеструмлять лише наступні адреси:

Автозаводська: 10 (п.1-4), 10 (п.5-7), 11, 12, 12 (9 пов), 4, 4 (п. 1-3) (9 пов), 4 (п. 4-6) (9 пов), 6, 6 (9 пов), 6а, 8, 8б, 1, 11А, 7

Водограйна (Гаврилова): 1, 1 (9 пов), 3, 3 блокА, 3 блокБ, 5 (п.1,2) (9 пов), 5 (п.3-6), 5а

Володимира Українця (Новокузнецька): 1 (9 пов), 1-3, 3 (9 пов), 5 (9 пов), 1, 15 а (9 пов), 15 б (9 пов), 15а, 15б, 1б, 5а, 5б, 5в, 5г, 7

Героїв Національної гвардії України (40 річчя Перемоги): 11 (9 пов), 11а, 11б, 13 (10 пов), 15 (9 пов), 15а, 17 (9 пов), 19,21 (9 пов), 2, 21, 23,25 (9 пов), 25 а (9 пов), 27, 31, 37 (9 пов), 39 (9 пов), 39 (9-этаж), 41,43 (9 пов), 41а, 47,49 (9 пов), 49, 9 (9 пов), 9а, 6

Домаха (Чубанова): 2, 3д, 3ж

пл. Привокзальна (Луначарського): 17, 21.

