Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області розглядається як частина ширшого процесу коригування вартості житлово-комунальних послуг.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області супроводжується оновленням вартості водопостачання та водовідведення у Вознесенську, яке стартує з 1 червня 2026 року, передає Politeka.

Рішення №373 ухвалив 29 травня 2026 року виконавчий комітет Вознесенської міської ради. Документ стосується коригування розцінок для комунального підприємства, що забезпечує місто водними послугами.

Згідно з новими параметрами, централізоване водопостачання встановлено на рівні 51,30 грн за кубометр із ПДВ як економічно обґрунтований показник для всіх категорій споживачів. Для суб’єктів господарювання у сфері водних мереж діятиме тариф 47,59 грн за кубометр.

Для населення визначено нижчу ставку — 44,50 грн за кубометр. У частині водовідведення базова ціна складає 19,19 грн за кубометр, тоді як побутові споживачі сплачуватимуть 17,69 грн.

Підставою для перегляду стали підвищені витрати на електроенергію, пальне та матеріали, необхідні для стабільної роботи інфраструктури. Додатково вплинули загальні виробничі витрати підприємства.

Окремо передбачено механізм компенсації різниці між економічно обґрунтованими та фактичними нарахуваннями для населення. Відшкодування рекомендують здійснювати з бюджету громади Вознесенська.

У цьому ж контексті Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області розглядається як частина ширшого процесу коригування вартості житлово-комунальних послуг у регіонах країни.

Ознайомлення з повним текстом рішення доступне на офіційному ресурсі міської ради.

Джерело: vozn.otg

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