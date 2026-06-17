Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 18 червня охоплять частину регіону.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 18 червня будуть тривати за багатьма адресами через профілактичні планові роботи, пише Politeka.net.

Як зазначають енергетики, графіки відключення світла у Кіровоградській області на 18 червня пов’язані з проведенням планових робіт в електромережах. Такі заходи є необхідними для підтримання стабільної роботи енергосистеми, продовження строку служби обладнання та зменшення ризику аварійних відключень у майбутньому.

У «Кіровоградобленерго» уточнюють, що 18 червня з 09:00 до 17:00 у селі Цвітне будуть запроваджені додаткові обмеження електропостачання. Вони торкнуться адрес:

Березовського: 47

Дружби: 1-2, 5-9, 12, 15-17

Миру: 1-2, 8, 13, 16, 18-19, 22-23, 25-26, 28, 30, 32, 36, 42-43, 43А, 44-47, 51, 53, 55, 60, 62-66, 68, 70-71, 74, 77-78, 81, 84

Молодіжна: 1-10, 12-27, 29, 32-33, 35-37, 40, 43-44, 47, 49

Партизанів України: 1, 4, 7-9, 11-13, 15, 17, 19-22, 27, 29, 33, 37, 40-43, 46, 51-52, 54, 56, 58-61, 65

С. Неживого: 1-2, 5-9, 9А, 12-13, 16, 22, 25-26, 28, 31, 32, 34-36, 38, 40, 44, 44А, 45-46, 48, 50, 53, 55-57, 61, 64-67, 69-70, 73, 75, 77, 79, 85

Черкаська: 4, 6, 8, 11, 15, 18, 20, 22, 42

Шкільна: 4-5, 7, 9, 11, 13, 19, 21-26, 29, 33-38, 40-42, 44-46, 48-49, 51, 53, 58-59, 65, 68-72, 75, 79-81, 83, 95

Ярова: 5, 7-8, 10-11, 14, 18-20, 33-34

У селі Березівка електропостачання буде тимчасово обмежене з 09:00–19:00 години за окремими адресами:

Друга Садова: 2, 4, 8, 11, 20, 30, 41, 63

Дружби: 1, 1А, 2-5, 7-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 43, 45, 51, 53А

Миру: 5-7, 9-16, 18-22, 24-30, 32, 34-37, 39-42, 44, 46, 48, 50, 52-54, 56, 58

Ольховського: 1-2, 2а, 2б, 2в, 2Ж, 3, 5, 7, 9-11, 13, 15-18, 18а, 19, 21-23, 25-26, 28, 32-34, 36-38, 40-47, 49-51, 54-55, 55а, 56-60, 60а, 61-64, 66, 66а, 67-70, 72, 77-79, 81, 83а, 85, 85а, 87-92, 94-95, 97, 99, 101-103, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 137а, 137в, 137г, 137д, 139, 139а, 141, 143, 145, 147, 149, 153, 155а

Садова: 1-2, 5-13, 15, 17, 20-21, 23-24, 24а, 26, 28, 30, 50

Також у межах цього періоду, з 09:00–19:00 години, без електроенергії залишаться окремі будинки в селі Войнівка на вулицях:

Вільна: 1-2, 2А, 3-4, 4А, 5-9, 9А, 10-18, 18А

Миру: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4-5, 5а, 6-9, 11-12, 12а

Нижче-Набережна: 1-2, 2а, 3-7, 8а, 9-10, 10А, 11, 11а, 12-13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16а, 17а, 18а, 19, 21

Паромний: 1-5, 7

Центральна: 93, 94а, 96А, 98, 100, 100а, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118-120, 122-126, 128-130, 130а, 131-133, 134а, 135, 137-146, 148, 148а, 149-157, 158а, 158б, 159, 159а, 161, 161а, 162-164, 164а, 165а, 166, 166А, 167-173, 175-180, 182-183, 185, 187-188, 192

Шевченко: 1-3, 3а, 4-5, 6а, 7-8, 10-11, 13-20, 22, 22а, 23, 25, 27

Ювілейна: 1, 1А, 2-4, 4а, 5-11, 13, 15, 20-21, 24а, 24А1.

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