Енергетики попередили про планові графіки відключення світла у Чернігівській області на 18 червня.

Графіки відключення світла триватимуть за десятками адрес у Чернігівській області, через заплановані роботи на 18 червня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 18 червня триватимуть через планові роботи. Фахівці виконуватимуть технічне обслуговування обладнання, заміну окремих елементів мережі та інші роботи, необхідні для підтримання стабільної роботи енергосистеми.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», з 10:00–18:00 години будуть вимикати електрику в селі Туманська Гута в будинках, що розташовані за такими адресами:

Берегова — 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9

Бережківська — 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 20, 22, 25, 3, 30, 35, 37, 5, 6, 7, 8, 9

Братів Лабутиних — 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 5, 7, 8

Братів Шелудченків — 1, 11, 13, 15, 16, 17, 2, 22, 3, 4, 7, 8, 9

Лісова — 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 54А, 6, 7, 8, 9

Сергія Сікуна — 1, 12, 2, 5, 6, 7, 8

Центральна — 1, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 5, 6, 9

Луговий (провулок) — 1, 3, 7

З 09:00–19:00 години зникне електрика в населеному пункті Куликівка. Знеструмлення триватимуть через планові роботи в електромережах. Світло зникне на вулицях:

Вокзальна — 13, 24, 26

Гетьманська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 9А, 10, 11, 12А, 12В, 13, 15, 16, 16А, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 23А, 24, 24Б, 25, 26, 27, 27Б, 28, 29, 29А, 2А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48

Козацька — 1, 3, 4, 5, 5А, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

Короленка — 17, 17А, 21

Лінійна — 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 16А, 18, 18А, 20

Миру — 4, 6А, 8А, 114

Миру 1-й — 6

Миру 2-й — 10

Садова — 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26А, 27, 28, 30, 30А, 30Б, 32, 34

Січова — 22

З 07:44–19:44 години в місті Ічня зникне електрика. У цей час без світла залишаться окремі будинки. Обмеження діятимуть за адресами:

Білосток — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Волі — 1, 1А, 2, 3, 4, 6

Воскресінська — 15, 17, 17А, 17Г, 17Є, 17Н, 19, 23, 27, 63, 63А, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 91А, 95, 97А, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 118/2, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 175А, 177, 179, 181, 185, 185А, 185Б, 185В, 187, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 218Б, 218В, 220, 220А, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 236, 238, 238А, 238Б, 240, 242, 244, 244А, 246, 248, 250, 250А, 252, 254, 254А, 254Б, 256, 258, 258А

Героїв Крут — 1–49, 51, 53, 53А, 55, 57, 7А, 9А, 9Б, 15А, 15Б, 19А, 41А, 41Б, 47А

Героїв Майдану — 9

Заводський — 24, 26

Коцюбинського — 1–24, 26, 27

Маслова — 1А, 2–12, 14, 16, 18, 20, 3А, 3Б, 3В, 8А

Набережна — 1, 3–23, 25, 6А, 7А

Озерце — 1, 3–12, 14, 16, 9А

Піщана — 2–18, 22–24, 26, 28, 30, 30А, 5А, 5Б, 5В, 14А, 14Б, 16А, 17А

Свято-Преображенська — 1А

Сіверська — 1–41, 44–50, 52, 54, 56–62, 64, 66, 66А, 70, 29А, 37А, 39А, 57А

Скубана — 1–25, 31, 33, 37, 39, 1А, 22А.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: хто зможе отримати 1300 гривень.

Також Politeka повідомляла, Обмеження руху транспорту в Чернігові: де перекриють дорогу.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Чернігівській області: вартість значно зросла за останній час.