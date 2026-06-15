Під час відбору на грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області додатково враховуються фактори соціальної вразливості.

У Дніпропетровській області відкрито прийом заявок на нову програму грошової допомоги, яку отримають пенсіонери та інші вразливі групи населення, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива реалізується Благодійним фондом «Право на захист» за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF) та охоплює п’ять регіонів, що постраждали від бойових дій або перебувають у зоні підвищених ризиків.

Для участі у програмі домогосподарства мають відповідати визначеним критеріям. Зокрема, заявники повинні мати статус внутрішньо переміщених осіб або бути місцевими жителями, проживати не далі ніж за 50 кілометрів від лінії фронту чи державного кордону, а також мати середньомісячний дохід, що не перевищує 8 422 гривні на одну особу.

Під час відбору додатково враховуються фактори соціальної вразливості: наявність інвалідності або тяжких захворювань у членів родини, вік заявників, склад домогосподарства, рівень зайнятості, умови проживання та загальний соціально-економічний стан сім’ї.

Водночас організатори підкреслюють, що відповідність базовим вимогам не гарантує автоматичного призначення виплат. Перевага надається найбільш вразливим категоріям населення, зокрема родинам з людьми з інвалідністю, важкохворими, одинокими батьками, а також пенсіонерам.

Розмір допомоги визначається індивідуально та залежить від категорії отримувачів.

Для осіб, які залишаються у районах підвищеного ризику, передбачено щомісячну виплату у розмірі 1 800 гривень протягом шести місяців, що загалом становить 10 800 гривень.

Для родин, які були змушені евакуюватися, встановлено виплату 4 100 гривень на особу на місяць, або 12 300 гривень загалом за тримісячний період.

Кошти перераховуються одним траншем на банківський рахунок без щомісячного поділу.

Процедура подання заявки в Дніпропетровській області відбувається у кілька етапів. Спочатку заявники проходять попередню перевірку на відповідність критеріям, після чого отримують запрошення на верифікацію та подання оригіналів документів.

Організатори наголошують, що обов’язковою є особиста участь усіх членів домогосподарства, які претендують на допомогу. Для маломобільних осіб передбачено виїзд мобільних груп за місцем проживання. Також фонд перевіряє, чи не отримували заявники аналогічної гуманітарної підтримки в межах інших програм.

Актуальна інформація щодо графіків реєстрації, адрес пунктів прийому заявок та оновлень програми публікується у спеціальному чат-боті проєкту. Після завершення верифікації виплати зазвичай надходять протягом 4–6 тижнів.

Джерело: БФ «Право на захист»

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