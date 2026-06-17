Програма грошової допомоги для ВПО в Миколаївській області реалізується у партнерстві з Благодійним фондом «Право на захист».

Грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у Миколаївській області стала доступною одразу за двома напрямами підтримки, повідомляє Politeka.net.

Програма реалізується у партнерстві з Благодійним фондом «Право на захист» за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ). Ініціатива спрямована на підтримку як нещодавно переміщених громадян, так і тих, хто постраждав від війни або прагне відновити власне джерело доходу.

Перший напрям передбачає надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам, які протягом останніх 45 днів залишили тимчасово окуповані території, райони активних бойових дій або прифронтові населені пункти.

Подати заявку можуть мешканці громад Миколаївської області, серед яких місто Миколаїв, а також Миколаївська, Широківська, Снігурівська, Березнегуватська, Шевченківська та Заводська (Первомайська) громади. Для участі необхідно пройти попередню реєстрацію та заповнити анкету.

Другий напрям програми спрямований на підтримку людей, які планують відновити або започаткувати власну справу поза фермерською діяльністю. Скористатися цією можливістю можуть громадяни, які перемістилися з небезпечних територій протягом останніх шести місяців, а також особи, які отримали поранення, мають у родині загиблих або постраждалих внаслідок війни членів домогосподарства протягом останніх 45 днів.

Крім того, претендувати на таку допомогу можуть заявники, чиє житло, бізнес або джерела доходу постраждали через обстріли.

У межах цього напряму програма охоплює місто Миколаїв, Миколаївську, Снігурівську, Березнегуватську, Шевченківську, Заводську (Первомайську) та Куцурубську громади. Маєте бізнес-ідею або хочете відновити свою справу, заповнюйте анкету.

Джерело: Благодійна організація «Щедрик».

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