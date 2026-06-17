Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі насамперед орієнтована на самотніх літніх людей.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі впроваджується через програму «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», яку реалізує благодійна організація «Карітас», повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на відновлення пошкодженого житлового фонду після бойових дій. Основний акцент зроблено на точкових ремонтах, що повертають оселям базову придатність для проживання.

У межах проєкту виконуються роботи із заміни вибитих вікон, встановлення дверей, ремонту дахів і часткового відновлення перекриттів. Також відновлюються пошкоджені системи електропостачання та водопроводу.

Програма охоплює житло, яке не зруйноване повністю, але потребує відновлення для безпечного використання. Пріоритет надається людям похилого віку та внутрішньо переміщеним особам.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Участь можуть брати мешканці Запоріжжя та області за умови фіксації пошкоджень після 24 лютого 2022 року. Обов’язковою вимогою є підтверджене право власності на нерухомість.

Додатково встановлено територіальне обмеження: об’єкти мають розташовуватися більш ніж за 20 кілометрів від лінії бойових зіткнень, що дозволяє організовувати роботи без ризиків.

У межах програми передбачено два формати підтримки — грошові гранти для самостійного ремонту або безпосереднє виконання відновлювальних робіт підрядними організаціями.

Крім того, додатково наголошується, що гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі насамперед орієнтована на самотніх літніх людей і домогосподарства, які потребують термінового відновлення житлових умов.

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