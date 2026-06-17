Подорожчання продуктів у Миколаївській області продовжує впливати на споживчий кошик.

Подорожчання продуктів у Миколаївській області залишається помітною тенденцією на споживчому ринку в середині червня, свідчать актуальні дані моніторингу вартості популярних товарів, повідомляє Politeka.

Серед бакалійної групи зміни зафіксували для рафінованої олії «Олейна» об’ємом 850 мл. Середній показник досяг 97,82 грн. Найдоступнішу пропозицію виявили у Novus — 92,99 грн, тоді як у Megamarket цінник сягнув 105,50 грн. Порівняно з другою половиною травня різниця становить 3,88 грн.

У м’ясному сегменті дорожчими стали мисливські напівкопчені ковбаски торгової марки «Алан». Наразі кілограм у середньому обходиться покупцям у 800,56 грн. Мінімальне значення зафіксували в Auchan — 705,80 грн, максимальне — у Novus, де товар реалізують по 889,00 грн. За місяць додалося 32,32 грн.

Не оминули зміни й молочну категорію. Кефір «Селянський» 2,5% жирності у пляшці 950 мл коштує в середньому 71,50 грн. Найнижчий показник спостерігається в Auchan — 58,50 грн. У Metro продукцію пропонують по 86,50 грн. Порівняно з травневими значеннями зростання склало 8,55 грн.

Аналітика також демонструє, що найбільшу динаміку за звітний період показали ковбасні вироби. Водночас бакалійна продукція змінювалася більш помірно, без різких стрибків.

Таким чином, Подорожчання продуктів у Миколаївській області продовжує впливати на споживчий кошик, хоча темпи зростання залишаються різними залежно від конкретної категорії товарів.

Експерти зазначають, що подальша динаміка цін залежатиме від витрат виробників, логістики та сезонних факторів.

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