Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області формуються з урахуванням щоденних залишків у торгових мережах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надаються у форматі продуктових наборів до 30 кг або готових гарячих обідів, повідомляє Politeka.

В Україні активно розширюється мережа фудбанків, які акумулюють харчові ресурси від торговельних мереж і виробників та передають їх людям у складних життєвих обставинах. До таких ініціатив залучені й мешканці Одещини.

Частина громадян не користується підтримкою через відсутність інформації, хоча після реєстрації та перевірки документів вони можуть отримувати допомогу на регулярній основі. Це стосується пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб та інших соціально вразливих груп.

Система фудбанків працює з товарами, які не потрапляють на полиці магазинів через наближення кінцевого терміну зберігання, надлишки виробництва або незначні пошкодження пакування. Усі продукти залишаються придатними для споживання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області формуються з урахуванням щоденних залишків у торгових мережах, тому склад наборів може відрізнятися залежно від поставок і регіону.

Перед передачею вся продукція проходить перевірку якості, а волонтери підкреслюють, що прострочені товари не допускаються до видачі.

Серед основних організацій, що координують процес, — Українська федерація банків продовольства, FoodBank Ukraine та проєкт «Тарілка». Вони працюють із різними категоріями населення, включно з багатодітними родинами, людьми з інвалідністю та жителями прифронтових територій.

До стандартного набору зазвичай входять крупи, макарони, борошно, олія, цукор, сіль та консерви. У деяких випадках додаються засоби гігієни та додаткові продукти довготривалого зберігання.

Джерело: 24 канал

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