Подорожчання проїзду у Львові пов’язане зі зростанням витрат на пальне, технічне обслуговування рухомого складу та утримання маршрутної мережі.

Подорожчання проїзду у Львові зафіксоване після запровадження нових тарифів, які почали діяти з 16 травня, повідомляє Politeka.

Оновлення торкнулося всієї системи міського транспорту та зачепило як жителів, так і туристів. Остаточна вартість поїздки тепер залежить від способу розрахунку, який обирає пасажир під час посадки.

Найдорожчим варіантом залишилася готівкова оплата — 30 гривень за одну поїздку. За використання банківської картки сума зменшується до 26 гривень, що робить безготівковий формат більш вигідним.

Ще нижчий тариф діє для користувачів електронних сервісів. При оплаті через «ЛеоКарт» або мобільний застосунок вартість становить 23 гривні. Окремо передбачена студентська знижка: 11,5 гривні за проїзд за умови використання персональної транспортної картки.

Фахівці пояснюють, що подорожчання проїзду у Львові пов’язане зі зростанням витрат на пальне, технічне обслуговування рухомого складу та утримання маршрутної мережі. Подібні коригування тарифів останнім часом фіксують і в інших містах України.

Для порівняння, у столиці діє нижчий тарифний рівень: 8 гривень за поїздку в метро, автобусі, трамваї чи тролейбусі, з додатковими перевагами для безготівкових розрахунків.

У міській владі зазначають, що оновлена система оплати має забезпечити стабільну роботу перевізників і зберегти якість обслуговування пасажирів.

Подальші зміни вартості проїзду залежатимуть від економічних факторів та витрат у сфері міських перевезень.

Наразі ситуацію з тарифами у міському транспорті продовжують відстежувати відповідні служби.

Джерело: fakty

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