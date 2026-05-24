Варто уважно стежити за оновленими графіками відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 25 по 31 травня.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 25 по 31 травня будуть тривати в окремих населених пунктах багато годин поспіль, пише Politeka.net.

Енергетики закликають мешканців області уважно стежити за оновленими графіками відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 25 по 31 травня та заздалегідь враховувати можливі перебої електропостачання під час планування щоденних справ, тому тримайте павербанки напоготові.

Інформацію про обмеження надали у «Чернігівобленерго» та наголошують, що через різний обсяг робіт у різних населених пунктах тривалість знеструмлень може відрізнятися, тому мешканцям радять регулярно перевіряти актуальну інформацію від енергетичних служб.

25.05.2026 року з 08:00–19:00 години не буде електрики в місті Мена. Світло будуть вимикати через планові роботи в електромережах. Знеструмлять такі вулиці:

Андрейченка Максима — 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 58а, 58б, 58в, 60а, 60б

Андрійченка Максима — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 7А, 7Б, 9А, 9Б

Вокзальна — 96

Гімназійна — 1

Гоголя — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 3а, 40, 42, 44, 46, 10а, 12а, 18а, 21а

Григорія Кочура — 54, 111а, 111ж, 111, 1113

Деснянська — 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16

Єдності — 17, 17В

Калинова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 53, 55, 57, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 15а, 19а, 19б, 22а, 39а, 61а

Лесі Українки — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 27

Михайла Грушевського — 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 52а, 53а

Сіверський шлях — 161Е, 161, 163

Чернігівський шлях — 108, 110

Шевченка — 51, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 61а, 72б, 74Б, 74ж, 76а, 96/1

27.05.2026 року з 08:00–19:00 години в місті Городня вимикатимуть електрику, але такі обмеження носять плановий характер та охоплять тільки такі адреси:

Мира — 2, 3, 5, 7, 8, 14, 16, 22, 23, 25

Нова — 2, 3, 4, 6, 8, 10, 20, 25

Поліська — 2, 4, 8, 14, 18

Хрипівська — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 7а, 13а, 15а

Чернігівська — 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 102, 104, 108, 110, 112, 114а, 114, 114б, 116, 118, 122, 128

1-й Леоніда Каденюка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 25

1-й Незалежності — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25

1-й Свободи — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 7а, 20а

1-й Свято-Миколаївський — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6а, 16а

1-й Чернігівський — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18

1-й Шевченка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

2-й Леоніда Каденюка — 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 18а

2-й Незалежності — 1, 2, 4, 5, 6, 1а

2-й Свободи — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 27а, 47а

28.05.2026 року 08:00–20:00 години у місті Ічня будуть діяти графіки відключення світла. Електрика зникне на 12 годин поспіль на наступних адресах:

Воскресінська — 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 17А, 17Г, 17Є, 17Н, 36А/1

Героїв Ічні — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 10А, 11А

Героїв Майдану — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 18

Гетьманська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

Гоголя — 2, 4, 11, 4а

Гончарівка — 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

Грушевського — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 1А

Дворцева — 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 1А, 20, 22, 24, 26, 12А, 14А, 16А, 16Б, 16Г

Європейська — 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 8А, 10Б, 10Г

Жадьківська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Заводський — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 18, 20, 22, 9А

Злагоди — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 1А, 20

Івана Стороженка — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 2А, 12В

Іржавський Шлях — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Квітнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16.

