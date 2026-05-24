Мешканців Дніпра попереджають про нові графіки відключення світла на наступний тиждень – із 25 по 31 травня 2026 року, повідомляє Politeka.

Поки енергетики планують знеструмлення в місті на наступному тижні лише на три дні.

У понеділок, 25 травня, пише Politeka, графіки відключення світла в Дніпрі діятимуть із 8:00 до 18:00 для будинків за такими адресами:

проспект Богдана Хмельницького, 108, 118, 120, 122, 122А, 122Д, 126;

пр-т Олександра Поля, 98Б, 98В, 98Г, 102, 102А, 102Г, 102Д;

вул. Будівельників, 35;

Енергетична, 14А, 18;

Макарова, 29, 29А, 31, 31А, 32, 33, 35, 35А, 37, 37А;

Надії Алексєєнко, 104, 104А;

Ганни Німець, 6, 8;

Миколи Погрібняка, 1, 3, 5, 7-12, 12А, 12Б, 13-42, 43А, 44, 44А, 45-47, 51Б;

Михайла Сапожнікова, 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 7-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22;

Автобуду, 8;

частково пров. Миколи Погрібняка, Енергетичний, Листяний.

Про це повідомляють на офіційній телеграм-сторінці ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК". У вівторок, 26 травня, графіки відключення світла в Дніпрі діятимуть за такою схемою:

із 8:00 до 18:00 – деякі будинки по вулицях Автозаводська, Братів Горобців, Ганни Німець, Олексія Тищика, Лікаря Ребеніна, пр-т Олександра Поля, проїзду Шаховий;

з 8:00 до 20:00 – вул. Автобуду, Академіка Янгеля, Домотканська, Софіївська, Новокримська, пр-т Богдана Хмельницького.

А в середу, 27 числа, з 8 до 18 години буде знеструмлено будинки за адресами Анана Шепарда, 1, 7, 9; Незалежності, 13Б, 18, 21, 27, 29, 29Л; Академіка Янгеля, 6; а з 8 до 20 – пров. Бурштиновий, 1, 2, 4-6, 10, 12, 12А, 13, 14, 16, 18, 20, 26; Рожевий, 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38.

