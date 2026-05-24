На следующей неделе – с 25 по 31 мая 2026 года – в Днепре снова планируются профилактические работы в электросетях и соответствующие графики отключения света.

Жителей Днепра предупреждают о новых графиках отключения света на следующую неделю – с 25 по 31 мая 2026 года, сообщает Politeka.

Пока энергетики планируют обесточивания в городе на следующей неделе всего на три дня.

В понедельник, 25 мая, пишет Politeka, графики отключения света в Днепре будут действовать с 8:00 до 18:00 для домов по следующим адресам:

проспект Богдана Хмельницкого, 108, 118, 120, 122, 122А, 122Д, 126;

пр-т Александра Поля, 98Б, 98В, 98Г, 102, 102А, 102Г, 102Д;

ул. Строителей, 35;

Энергетическая, 14А, 18;

Макарова, 29, 29А, 31, 31А, 32, 33, 35, 35А, 37, 37А;

Надежды Алексеенко, 104, 104А;

Анны Немец, 6, 8;

Николая Погребняка, 1, 3, 5, 7-12, 12А, 12Б, 13-42, 43А, 44, 44А, 45-47, 51Б;

Михаила Сапожникова, 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 7-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22;

Автобуда, 8;

частично пер. Николая Погребняка, Энергетический, Листяной.

Об этом сообщают на официальной телеграмм-странице ЧАО "ПЭЭМ"ЦЕК". Во вторник, 26 мая, графики отключения света в Днепре будут действовать по следующей схеме:

с 8:00 до 18:00 – некоторые дома по улицам Автозаводская, Братьев Горобцев, Анны Немец, Алексея Тищика, Доктора Ребенина, пр-т Александра Поля, проезду Шахматный;

с 8:00 до 20:00 – ул. Автостроя, Академика Янгеля, Домотканская, Софиевская, Новокрымская, пр-т Богдана Хмельницкого.

А в среду, 27 числа, с 8 до 18 часов будут обесточены дома по адресам Анана Шепарда, 1, 7, 9; Независимости, 13Б, 18, 21, 27, 29, 29Л; Академика Янгеля, 6; а с 8 до 20 – пер. Янтарный, 1, 2, 4-6, 10, 12, 12А, 13, 14, 16, 18, 20, 26; Розовый, 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38.

