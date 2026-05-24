Графіки відключення світла у Сумській області на тиждень з 25 по 31 травня триватимуть через проведення профілактичних та планових робіт.

У Сумській області протягом тижня з 25 по 31 травня діятимуть графіки планових відключень світла, які запроваджуються у зв’язку з проведенням профілактичних робіт, пише Politeka.net.



В енергокомпанії зазначають, що графіки відключення світла у Сумській області на тиждень з 25 по 31 травня є необхідними для виконання технічного обслуговування обладнання, перевірки стану мереж та проведення комплексу робіт, спрямованих на підвищення стабільності електропостачання в регіоні. У деяких громадах знеструмлення можуть тривати багато годин поспіль залежно від обсягів запланованих технічних робіт.

26.05.2026 року з 09:00 до 16:00 години в селищі Липова Долина не буде світла. Електрика зникне за наступними адресами:

Полтавська, 41–157, 94–194

пров. 1-й Полтавської

пров. 2-й Полтавської

пров. 3-й Полтавської

пров. 4-й Полтавської

Коцюбинського

Грушевського

Яблунева

Гоголя

Цього дня також вимикатимуть електрику в селі Побиванка з 09:00 до 16:00 години. Знеструмленими будуть всі вулиці цього населеного пункту.

27.05.2026 року з 08:00 до 16:00 години через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі зникне електрика в селищі Недригайлів. Знеструмлеться такі вулиці:

Незалежності — 37, 39, 41/1, 41/2, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 59А, 61, 61/2, 61/3, 63/1, 63/2, 63/3, 65, 65/2, 65/3, 67/1, 67/2, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 73/1, 73/2, 75, 77, 79, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 83

вулиця Лугова — 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9

вулиця Сумська — 116, 51

провулок 2-й Сумський — 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 50, 6, 8

провулок Береговий — 1, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 23, 3, 5, 7, 9

Піски — 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 151, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 179, 380А, 93, 95, 97, 99.

Джерело: Липоводолинська селищна рада.

Джерело: Недригайлівська громада.

