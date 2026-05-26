Подорожчання проїзду в Дніпрі офіційно набуло чинності 9 травня, коли перевізники перевели маршрутні автобуси на тариф 23 гривні за одну поїздку, передає видання Politeka.

Попереднє коригування вартості відбулося у січні. Тоді пасажири сплачували 20 гривень, а серед причин називали зростання цін на енергоносії, коливання валютного ринку та перебої з електропостачанням.

У міській раді Дніпра підтвердили запровадження нових розцінок. За словами посадовців, рішення ухвалили з урахуванням актуальних економічних показників транспортної сфери.

Представники автопідприємств повідомляють про суттєве збільшення витрат на дизельне пальне, мастильні матеріали та технічне обслуговування рухомого складу. Через це компаніям дедалі складніше забезпечувати стабільну роботу маршрутів.

Керівник одного з перевізників Андрій Русавський також звернув увагу на кадрову проблему. Частина водіїв і працівників сервісних служб залишила роботу, через що окремі автобуси тимчасово не виходять на лінію.

У транспортному департаменті зазначили, що після змін на світовому паливному ринку оптова ціна дизеля наблизилася до 90 гривень за літр. Раніше цей показник становив близько 70 гривень.

За оцінками фахівців, фактична собівартість пасажирських перевезень наразі сягає 28–32 гривень залежно від напрямку. Водночас значніше підвищення могло б створити додаткове навантаження для населення.

У міськраді наголошують, що подорожчання проїзду в Дніпрі відображає загальну тенденцію в інших містах країни, де транспортні компанії також переглядають тарифи через збільшення витрат і нестачу кадрів.

Експерти вважають, що подальша ситуація залежатиме від цін на пальне, економічних умов та можливостей перевізників підтримувати роботу маршрутної мережі.

