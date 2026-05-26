Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області доступні окремим категоріям громадян, повідомляє Politeka.

Право на доплати у Миколаївській області мають непрацюючі військові пенсіонери від рядового до офіцерського складу.

Держава надає таку допомогу всім колишнім армійцям за винятком тих, хто проходив строкову службу. Саму виплату можуть нараховувати і як додаток до пенсії за вислугу років, і до пенсії по інвалідності.

Як нагадує Пенсійний фонд України, головною умовою для призначення коштів є наявність на утриманні непрацездатних членів сімʼї, для яких громадянин став єдиним годувальником.

У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, підвищився до 2595 гривень. Оскільки надбавка дорівнює половині цього офіційного показника, її розмір зараз становить близько 1297 гривень на кожного непрацездатного утриманця.

Попри те, що доплати для пенсіонерів у Миколаївській області гарантовані профільним законом, вони не призначаються автоматично.

Громадянин повинен самостійно звернутися до представників Пенсійного фонду та надати пакет документів.

Ці папери мають офіційно підтверджувати утримання непрацездатних членів родини та повну відсутність іншого доходу у цих людей.

Через складність бюрократичної процедури частина літніх людей взагалі не знає про можливість оформлення допомоги. Інші ж українці відкладають звернення до держорганів через банальний брак довідок або втрату документів під час війни.

Для офіційного призначення надбавки літній людині необхідно подати заяву. Зробити це можна особисто під час візиту або через електронний кабінет.

