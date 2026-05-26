Гуманітарна допомога в Миколаївській області охоплює Миколаївський район і передбачає кілька напрямів підтримки для пенсіонерів і не тільки.

У Миколаївській області продовжується надання гуманітарної допомоги пенсіонерам та іншим соціально вразливим категоріям населення, повідомляє Politeka.net.

У регіоні розпочато новий масштабний проєкт допомоги під назвою «Консорціум LINK». Ініціатива спрямована на підтримку громадян, які належать до визначених категорій вразливості та потребують додаткового соціального захисту в умовах складної гуманітарної ситуації.

Водночас організатори уточнюють, що для населених пунктів, розташованих у межах до 20 кілометрів від лінії бойових дій, передбачені окремі, більш адаптовані умови участі або спрощені критерії доступу до програм допомоги.

До участі в гуманітарній допомозі допускаються мешканці регіону, які відповідають щонайменше одному з установлених критеріїв. Серед них — пенсіонери віком від 60 років, люди з інвалідністю, багатодітні родини, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, одинокі батьки або офіційні опікуни. Окремо до переліку включаються внутрішньо переміщені особи, а також домогосподарства, чиє житло було пошкоджене внаслідок обстрілів або бойових дій.

Програма в Миколаївській області охоплює Миколаївський район і передбачає кілька напрямів підтримки.

У межах гуманітарної складової надаються набори предметів першої необхідності, базові гігієнічні набори, спеціалізовані гігієнічні пакунки для маломобільних осіб, а також продуктові набори, розраховані на забезпечення базових потреб домогосподарств.

Окремим напрямом визначено фінансову допомогу. Йдеться про виплати постраждалим від обстрілів, а також багатоцільову грошову підтримку для жителів прифронтових територій, яка дозволяє самостійно визначати найнагальніші витрати.

Також у межах проєкту діє компонент захисту та соціального супроводу. Він включає підтримку сімей і осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також перенаправлення до профільних державних і партнерських служб для отримання додаткової допомоги.

Джерело: Angels of Salvation.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області: ціни добряче змінилися.

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху транспорту в Миколаєві: які зміни підготували для пасажирів.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів в Миколаївській області: що відбувається на ринку.