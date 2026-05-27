Зазначається, що графіки відключення світла у Миколаївській області на 28 травня запроваджуються з метою підвищення стабільності роботи енергосистеми, а також для зниження ризиків виникнення аварійних ситуацій у майбутньому. Такі заходи дозволяють своєчасно виявляти потенційні несправності та підтримувати належний технічний стан інфраструктури.

Як повідомили у Миколаївобленерго, з 08:00–18:00 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Підгородна. Знеструмлення триватимуть на вулицях:

Залізнична 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 16, 18, 20, 22, 26

Л. Українки 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Шевченка 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26.

Також 28 травня 2026 року з 08:00 до 18:00 через ремонтні роботи на повітряній лінії електропередачі знеструмлення заплановані в населеному пункті Лукашівка. Відключення торкнуться значної кількості адрес:

Садова 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 48/1, 49, 50, 94, 16, 3/1, 6/0, 8/0, 12/0, 17/0

Тиха 1

З 08:00–18:00 години вводять додаткові графіки відключення світла, що вводяться в населеному пункті Лиса Гора. Проте знеструмленими будуть тільки такі адреси:

Велика 50, 50А, 52, 54, 56, 56А, 58, 58А, 58Б, 60, 62, 62А, 68, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

Велика Садова 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 19, 21

пров. Верхній 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Восточна 19/1, 20/1

Дальня 2, 6, 30

Дружби 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 31/1

Заливна 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13/1, 14, 15, 16, 18, 24

імені Андрія Гавви 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37

Козацька 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23/1, 25, 27, 28, 29/1, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47

Лисогірська 1–24, 27, 31

Миру 2–22, 24–45

Молдавська 1–39, 41

Молодіжна 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20

Шкільна 5, 7, 10Б, 14, 18, 33, 34, 39, 47/2, 49, 50, 51, 55, 57, 65Б.

