Політолог Руслан Бортник пояснив, що кремль не просто так залякує всіх ударами по Києву, адже і Лавров із Рубіо говорив, можливо, США будуть тиснути, щоб Україна пішла на поступки, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Після попереджень МЗС рф про удари по Києву, зазначає експерт, посольства та міжнародні організації серйозно стривожені, тим паче, що останній удар був ще й демонстративним: ракети пролетіли над Майданом, над Софією Київською, їх бачили всі. Тобто, пояснює він, то була демонстрація російських можливостей спокійно запускати ракети на Київ.

«Але ще був дзвінок Лаврова Рубіо. Востаннє це було, коли оголошували перемир'я на 3 дні на День перемоги. Тому я не виключаю, що схема та сама: публічна загроза, дзвінок американському уряду, а потім тиск США на український уряд з метою ухвалення якихось рішень. Ось такий пас на голову адміністрації США, щоб вона посилила тиск на Україну з метою якихось рішень, пов'язаних, можливо, знову з перемир'ям, з новими вимогами виходу українських військ із Донецької області», – пояснює Руслан Бортник.

До того ж, додає експерт, росіяни вирішили, мабуть, використати також історію з Білоруссю, попередження України про загрозу можливого нападу з боку Білорусі, і тепер вони зливають все це разом зі своїми обстрілами Києва, нагнітаючи таким чином.

«Але мені здається, що вся ця історія придумана не просто для паніки у Києві серед населення та міжнародних організацій. Мені здається, що вся ця історія вигадана для того, щоб вибити з України якісь нові політичні поступки та рішення, як це було з перемир'ям на 9 травня», – стверджує Руслан Бортник.

