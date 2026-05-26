Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко прокоментував заяву Зеленського про те, що гаряча фаза війни може закінчитися до листопада цього року, і оцінив, чи є шанси, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Ця заява має сенс. Я поясню чому. Справа в тому, що зараз ми проходимо черговий виток ескалації. Ми бачимо, що росія активізовує удари і буде завдавати у подальшому їх стільки, скільки буде можливостей. Ми зі свого боку плануємо нарощувати наші удари, є відповідні доручення від президента України Силам оборони і безпеки, які виконувались і будуть, звичайно, виконуватися», – зазначає Олександр Мусієнко.

І за результатами цієї літньо-осінньої кампанії, пояснює експерт, можливо, виникнуть і складуться нові підстави для проведення перемовин, для нового раунду. І ми сподіваємося, підкреслює він, що ми забезпечимо ці переговори з позиції сили і вдасться дотиснути путіна.

«Ось тому анонс про те, що в листопаді принаймні, можливо, можна буде ввійти у якусь фазу перемовного процесу. Але це ще не точно. Тобто логіка в тому, що раніше про відновлення перемовин говорити складно. Тобто вони можуть бути, але чи вдасться на них про щось домовитися? Багато сумнівів», – пояснює Олександр Мусієнко.

Тому, констатує він, нам все одно потрібно розуміти, що ми можемо завершити гарячу фазу війни, але не саму війну. А війна буде тривати доти, підкреслює експерт, доки буде існувати москва як неоімперський центр, і ми повинні зруйнувати цю міфологію довкола москви, довкола Росії. Це теж наша історична місія, наше призначення.

