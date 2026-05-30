Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області та правила її нарахування для громадян, які суміщають роботу та заслужений відпочинок, регулюються чинним законодавством, повідомляє Politeka.

Українське законодавство дозволяє одночасно отримувати заробітну плату та пенсійні виплати.

Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» гарантує збереження виплат за віком у повному обсязі у разі офіційного працевлаштування.

Водночас грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області може бути перерахована чи призупинена, якщо людина отримує спеціальні виплати.

Особливі правила діють для колишніх державних службовців, які вирішили повернутися на колишні посади або зайняти аналогічні місця в органах влади.

Громадянам також важливо пам’ятати про обов’язок інформувати державні органи про будь-які зміни у своєму трудовому статусі.

У разі офіційного працевлаштування або звільнення з роботи громадянин повинен повідомити про це Пенсійний фонд України протягом десяти днів.

Фахівці ПФУ пояснюють, що це необхідно для точного обліку даних та коректного обчислення сум. Якщо інформація про роботу приховується, це призводить до нарахування коштів без законних підстав.

У таких випадках зайві гроші визнаються некоректними і їх доведеться повернути державі.

Таким чином, звичайна пенсія за віком виплачується без обмежень, а спеціальна грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області для окремих осіб на час роботи може бути припинена.

