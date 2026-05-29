Дефіцит овочів у Дніпропетровській області поступово проявляється на тлі різких змін на ринку картоплі та скорочення доступних запасів торішнього врожаю в Україні, повідомляє Politeka.

За даними AgroTimes, нинішня ситуація на ринку суттєво відрізняється від показників аналогічного періоду 2025 року. Якщо тоді картопля коштувала від 13 до 23 гривень за кілограм, то зараз фермери реалізують залишки минулого врожаю у значно нижчому ціновому діапазоні — від 5 до 11 гривень за кілограм. Така різниця пояснюється одночасною дією кількох факторів: великими обсягами виробництва, а також зниженням якості частини бульб через посушливі погодні умови влітку.

Додатково на ситуацію впливає поява імпортної продукції нового збору. На українських ринках уже доступна рання картопля з-за кордону, однак її вартість суттєво вища — близько 90 гривень за кілограм. Через це попит на імпорт залишається обмеженим, оскільки споживачі орієнтуються на дешевші внутрішні запаси.

Експерти аграрного сектору наголошують, що нинішнє здешевлення має тимчасовий характер. Ринок перебуває у фазі переходу між старим і новим урожаями, що традиційно супроводжується ціновими коливаннями. Водночас ситуація може змінитися доволі швидко через скорочення складських залишків у виробників.

За словами фахівців, основний фактор майбутніх змін — виснаження торішніх запасів. Саме це вже найближчим часом може спровокувати розворот цінового тренду в бік зростання. Окремі аналітики прогнозують, що перші помітні зміни можуть відбутися протягом найближчого тижня.

На цьому тлі дефіцит овочів у Дніпропетровській області розглядається як частина ширшої сезонної тенденції, коли скорочення пропозиції на внутрішньому ринку поступово призводить до перебудови цінової структури та зменшення стабільності вартості базових продуктів.

Джерело: tsn

