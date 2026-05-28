Графіки відключення світла у Чернігівській області на 29 травня охоплять окремы адреси.

Графіки відключення світла вводяться у Чернігівській області через профілактичні планові роботи, які триватимуть на 29 травня, повідомляє Politeka.net.

Планові роботи проводяться поетапно для того, щоб своєчасно виявляти можливі несправності та мінімізувати ризики виникнення аварійних ситуацій у майбутньому. Оновлення обладнання та технічне обслуговування мереж мають сприяти підвищенню надійності електропостачання.

Інформацію про обмеження надали у «Чернігівобленерго». Графіки відключення світла у Чернігівській області на 29 травня з 08:00–20:00 години будуть вимикати електрику в місті Ніжин. Знеструмлення триватимть 12 годин поспіль за окремими адресами:

30 Років — 3

Кооперативна — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Овдіївська — 198, 198/1, 198а, 198б, 198в

Синяківська — 116/1, 118

Успенська — 12

З 08:00–20:00 години вводять обмеження, які носять плановий характер. Вони будуть діяти в місті Прилуки. Знеструмленими лишатимуться будинки, що розташовані за адресами:

Київська — 230Б, 230В, 230Г, 230Д, 230Е, 230Ж, 232

Кустівська — 63/1

Ярмаркова — 41/3, 41/4, 45А

З 08:00–19:00 години населений пункт Корюківка охоплять знеструмлення. Світла не буде багато годин поспіль через плановий ремонт на електромережах. Обмеження вводять за окремими адресами:

Лісова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Осіння — 20, 38, 40, 45, 47

Перемоги — 101

Соборна — 146, 148, 150, 152, 152а, 152Б, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 189, 189а, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207

Чернігівська — 40, 87, 89, 91, 96.

