Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області розраховують на основі прожиткового мінімуму для осіб.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області можуть перевищувати тисячу гривень на місяць, однак право на таку фінансову підтримку мають лише громадяни, які відповідають визначеним вимогам, повідомляє Politeka.

Йдеться про людей віком від 80 років. У Пенсійному фонді нагадують, що надбавка призначається адресно та залежить від життєвих обставин заявника.

Однією з ключових умов залишається самостійне проживання. Крім того, особа не повинна мати працездатних близьких, які відповідно до законодавства зобов’язані забезпечувати її утримання.

Також необхідно підтвердити потребу у постійному сторонньому догляді через стан здоров’я. Без такого висновку оформити додаткове нарахування неможливо.

Процедура розпочинається із звернення до сімейного лікаря. Після огляду пацієнта медик за потреби направляє його на лікарсько-консультативну комісію для отримання офіційного рішення.

Зазвичай відповідну довідку видають громадянам із серйозними хронічними захворюваннями, порушеннями рухливості або іншими обмеженнями, які ускладнюють самообслуговування.

Водночас Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області розраховують на основі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. У 2026 році він становить 2595 гривень.

Розмір щомісячної надбавки дорівнює 40% від зазначеної суми. Таким чином, одержувачі можуть додатково отримувати 1038 гривень разом із основним пенсійним забезпеченням.

Після отримання медичного підтвердження потрібно подати заяву до Пенсійного фонду. До пакета документів входять паспорт, реєстраційний номер платника податків та відповідна довідка.

Окремо громадяни, які перевели трудову книжку в електронний формат, мають можливість відстежувати опрацювання звернення через особистий кабінет на офіційному порталі без необхідності особистого візиту до установи.

Джерело: sud.ua

