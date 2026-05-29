Доплати для пенсіонерів у Харківській області зараз сягають приблизно 1297 гривень за кожного утриманця.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області передбачені для колишніх військовослужбовців, які після завершення служби утримують непрацездатних родичів та не мають офіційної роботи, повідомляє Politeka.

Йдеться про додаткову фінансову підтримку для людей, котрі фактично забезпечують сім’ю власними пенсійними виплатами. Відповідні правила діють для представників рядового, сержантського й офіцерського складу.

У Пенсійному фонді України пояснюють, що допомога нараховується як надбавка до пенсії за вислугу років або виплат через інвалідність. Водночас строковиків ця норма не стосується.

Отримувати кошти дозволяється за утримання осіб, які не можуть самостійно забезпечувати себе. Серед них — батьки похилого віку, громадяни з інвалідністю, непрацездатні чоловік або дружина, а також інші члени сім’ї, визначені законодавством.

Розрахунок здійснюють на основі прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень.

Таким чином, Доплати для пенсіонерів у Харківській області зараз сягають приблизно 1297 гривень за кожного утриманця. Якщо таких осіб декілька, загальний розмір підтримки може зрости.

У ПФУ наголошують, що нарахування не проводиться автоматично. Для отримання грошей необхідно особисто звернутися до сервісного центру або оформити заяву через електронний портал.

Крім того, варто зауважити, що фахівці також радять заздалегідь підготувати документи, які підтверджують родинні зв’язки та статус непрацездатності, аби пришвидшити розгляд звернення.

