Подорожание проезда в Тернополе находится на этапе активной обработки расчетов по установлению новых цен на пассажирские перевозки, сообщает Politeka.

Местные частные перевозчики уже представили свои официальные предложения, согласно которым стоимость одной поездки в городском транспорте может составлять от 26 до 32 гривен.

Официальное сообщение о возможном подорожании проезда в Тернополе было обнародовано на сайте Тернопольского городского совета.

Следует отметить, что действующие расценки в городе являются одними из самых низких среди всех областных центров Западной Украины. Конкретная стоимость поездки для пассажиров традиционно зависит от выбранного способа оплаты.

Граждане платят 15 гривен при расчете с помощью электронного билета Социальная карта Тернополя.

Если пассажир использует для оплаты неперсонифицированный электронный билет, то поездка обходится в 17 гривен.

Высокий действующий тариф действует при оплате банковской картой, устройством с технологией NFC или разовым проездным билетом, и эта сумма составляет 20 гривен.

Показатели автоматизированной системы учета оплаты билетов свидетельствуют, что фактическая средняя оплата составляет около 17,5 гривен с одного платного пассажира.

Главным фактором, спровоцировавшим возможное подорожание проезда в Тернополе, является значительный и стремительный рост затрат на обеспечение стабильной работы транспортной отрасли.

В частности, средняя рыночная стоимость дизельного горючего выросла более чем на 46 процентов, поднявшись с прежних 59,18 гривен до 86,53 гривен за один литр.

Планируется, что цена за билет будет составлять 20 гривен при оплате Карткой жителя Тернополя. Для владельцев неперсонифицированной транспортной карты стоимость поездки хотят утвердить на уровне 22 гривен.

Расчет обычной банковской картой в таком случае будет стоить пассажирам 25 гривен.

