Подорожчання проїзду в Тернополі наразі перебуває на етапі активного опрацювання економічного обґрунтування та аналізу пропозицій, які надійшли від приватних і комунальних перевізників, повідомляє Politeka.

Профільні структурні підрозділи міськради вивчають надані матеріали, за якими реальна вартість однієї поїзди у міському громадському транспорті може становити від 26 до 32 гривень.

Офіційне повідомлення про можливе подорожчання проїзду в Тернополі оприлюднили на сайті Тернопільської міської ради.

Головною причиною перегляду діючих розцінок називають суттєве та стрімке зростання витрат на забезпечення стабільної роботи всієї транспортної системи міста.

Зокрема, ціна на дизельне пальне підскочила більш ніж на 46 відсотків, піднявшись із 59,18 гривень до 86,53 гривень за один літр.

Майбутнє подорожчання проїзду в Тернополі передбачає встановлення нових компромісних тарифів, які зараз детально розглядає влада.

За цими планами ціна поїздки за Карткою тернополянина має зрости до 20 гривень, за неперсоніфікованою транспортною карткою до 22 гривень, а при розрахунку банківською карткою до 25 гривень.

Водночас міська влада запевняє, що обов'язково планує зберегти послугу безкоштовної пересадки з маршруту на маршрут протягом 30 хвилин.

Також повністю залишаться чинні пільги для 29 категорій населення, стовідсотково безкоштовний квиток для школярів та студентів у комунальних автобусах і тролейбусах, а також 50 відсотків знижки для учнівської та студентської молоді у приватних маршрутках.

Громадські обговорення проєктів рішень щодо зміни діючих тарифів відбудуться 29 травня о 11:00 у приміщенні актового залу Тернопільелектротранс на вулиці Тролейбусній, 7.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів у Тернопільській області: які обмеження запровадила "Укрзалізниця"

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду у Тернопільській області: де та наскільки підняли тарифи

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту в Тернополі: про які зміни стало відомо