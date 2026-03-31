Подорожчання проїзду у Тернопільській області вже бʼє по гаманцях місцевих мешканців, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання проїзду у Тернопільській області відбулося у Байковецькій громаді, де з середини березня запровадили нові тарифи на приміських маршрутах, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду у Тернопільській області відбулося відповідно до рішення виконавчого комітету сільської ради, який погодив зміну вартості перевезень у приміських автобусах.

Йдеться про перегляд тарифів, що почали діяти з 16 березня 2026 року. Як пояснили у громаді, підставою для такого рішення стало звернення перевізника ФОП Королик А.Б., яке надійшло ще у січні 2026 року.

У документі йшлося про необхідність перегляду вартості квитків через суттєве зростання витрат на обслуговування транспорту.

Після цього економічні розрахунки перевірила незалежна аудиторська фірма, яка надала позитивний висновок. Зазначається, що за останній час значно виросли в ціні паливо, мастильні матеріали, шини, акумулятори та запасні частини.

Саме ці фактори стали ключовими при ухваленні рішення про подорожчання прохзду в Тернопільській області. У виконавчому комітеті наголосили, що без такого кроку забезпечити стабільну роботу маршрутів було б складно.

Відповідно до ухваленого рішення, нові тарифи запровадили на кількох автобусних маршрутах загального користування.

Зміни стосуються напрямків №19 1 Дубівці-Байківці, №19 2 Гаї Шевченківські-Тернопіль та №19 3 Охримівці-Шляхтинці-Байківці. Саме ці маршрути обслуговують жителів громади та забезпечують сполучення з обласним центром.

Вартість квитків розкрили у дописі сільської ради.

